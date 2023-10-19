Сервис видеозвонков Google Meet научился выравнивать цвет лица

Тонкое: легкое выравнивание цвета лица, осветление под глазами и отбеливание белков глаз.

Сглаживание: несколько большее выравнивание цвета лица, осветление под глазами и отбеливание белков.

Эта функция особенно полезна в те моменты, когда пользователь чувствует себя не лучшим образом, например, после тренировки, восстановления после болезни или долгого перелета. Она призвана повысить уверенность и комфорт пользователей во время видеозвонков.

Первоначально функция будет доступна на мобильных устройствах, а к концу 2023 года ожидается ее распространение для веб-версии. При этом она доступна исключительно для платных учетных записей Workspace, включая уровней подписки Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials и др.