Сервис видеозвонков Google Meet научился выравнивать цвет лица

Сервис видеозвонков Google Meet научился выравнивать цвет лицаНо пользоваться этим вам не обязательно, вы и так прекрасны
Google Meet расширяет возможности видеоконференций, предлагая новую функцию, позволяющую пользователям корректировать свою внешность во время видеозвонков. Функция «Портретная коррекция» предназначена для улучшения внешности пользователя и предлагает два варианта.
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Тонкое: легкое выравнивание цвета лица, осветление под глазами и отбеливание белков глаз.
Сглаживание: несколько большее выравнивание цвета лица, осветление под глазами и отбеливание белков.
Эта функция особенно полезна в те моменты, когда пользователь чувствует себя не лучшим образом, например, после тренировки, восстановления после болезни или долгого перелета. Она призвана повысить уверенность и комфорт пользователей во время видеозвонков.
Первоначально функция будет доступна на мобильных устройствах, а к концу 2023 года ожидается ее распространение для веб-версии. При этом она доступна исключительно для платных учетных записей Workspace, включая уровней подписки Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials и др.