Сервис видеозвонков Zoom уличили в слежке за пользователями

Похоже, что проблема касается приложения Zoom для текущей версии macOS Monterey. В ней Apple реализовала уведомления о том, что приложение или устройство обращается к их микрофону или камере.

Пользователи начали жаловаться на проблему после выпуска Monterey в конце прошлого года. В декабре Zoom выпустил обновление для устранения ошибки. Однако это не сработало. Многие оставляют сервис открытым в фоновом режиме, даже когда не используют его активно. И эти пользователи жаловались, что Zoom постоянно записывает всё на микрофон.

Пользователи отметили, что на данный момент кажется, безопаснее всего запускать Zoom только во время активных вызовов.