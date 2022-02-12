Сервис видеозвонков Zoom уличили в слежке за пользователями

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Сервис видеозвонков Zoom уличили в слежке за пользователямиПриложение постоянно держит включённым микрофон
Пользователи компьютеров Apple рассказали, что популярное приложение для видеозвонков Zoom держит микрофон включённым, даже когда программу не используют.
Похоже, что проблема касается приложения Zoom для текущей версии macOS Monterey. В ней Apple реализовала уведомления о том, что приложение или устройство обращается к их микрофону или камере.
Пользователи начали жаловаться на проблему после выпуска Monterey в конце прошлого года. В декабре Zoom выпустил обновление для устранения ошибки. Однако это не сработало. Многие оставляют сервис открытым в фоновом режиме, даже когда не используют его активно. И эти пользователи жаловались, что Zoom постоянно записывает всё на микрофон.
Пользователи отметили, что на данный момент кажется, безопаснее всего запускать Zoom только во время активных вызовов.
Источник: The Register