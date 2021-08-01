Сервис видеозвонков Zoom выплатит своим пользователям денежные компенсации

Речь идёт о нарушении закона штата Калифорния. В групповом иске говорится, что Zoom передавал информацию о своих пользователях компании Facebook без предупреждения. Помимо этого, сервис сопровождала цепочка скандалов, когда хакеры атаковали видеосвязь. Ещё Zoom обвинили во введении людей в заблуждение относительно используемых технологий шифрования.

Всего сервис должен будет выплатить компенсаций на сумму $85 млн. Каждый владелец платного аккаунта Zoom, участвующий в коллективном иске, получит по $25, а каждый пользователь, который не имеет права подавать претензии по платной подписке — по $15. Помимо этого, от сервиса требуют улучшить свою политику конфиденциальности.