Сервис знакомств Tinder поставил безопасность женщин во главу угла

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Сервис знакомств Tinder поставил безопасность женщин во главу углаЭто официальное заявление
Один из крупнейших сервисов знакомств в мире Tinder заявил, что теперь самое главное для него — обеспечение безопасности женщин.
Технологическая компания начинает партнёрство с организацией No More, которая борется с домашним насилием. Правда, не все активисты думают, что этого достаточно. Одна из них отметила, что компании следует нанять больше женщин.
Цель партнёрства Tinder с No More — создать встроенную в приложение программу для обучения участников безопасным знакомствам. No More также проведёт обучение сотрудников Tinder.