Сервис знакомств Tinder поставил безопасность женщин во главу угла

Технологическая компания начинает партнёрство с организацией No More, которая борется с домашним насилием. Правда, не все активисты думают, что этого достаточно. Одна из них отметила, что компании следует нанять больше женщин.

Цель партнёрства Tinder с No More — создать встроенную в приложение программу для обучения участников безопасным знакомствам. No More также проведёт обучение сотрудников Tinder.