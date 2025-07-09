Сервис Звук Студио первым в РФ внедрил нейросеть для создания музыкальных сэмплов

Созданные треки можно сохранить и разложить на отдельные дорожки: барабаны, бас, мелодию и т.д. Музыкант сам выбирает, какие из них использовать, а какие — заменить или удалить. Также можно комбинировать части из разных треков.

Функция уже доступна в веб-версии Звук Студио в разделе «Инструменты».

Нейросеть SymFormer от Сбера будет особенно полезна для начинающих авторов: мелодии, созданные искусственным интеллектом, можно использовать как основу для собственных треков, заявили в компании.