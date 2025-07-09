Сервис Звук Студио первым в РФ внедрил нейросеть для создания музыкальных сэмплов

Опубликовано 09 июля 2025, 19:451 мин.
Сервис Звук Студио первым в РФ внедрил нейросеть для создания музыкальных сэмпловВ Звук Студио появилась нейросеть для генерации музыки по тексту
Музыкальный сервис Звук Студио первым в России внедрил нейросеть для создания музыкальных сэмплов, сообщила пресс-служба. Новый инструмент под названием SymFormer позволяет артистам и их командам генерировать треки по текстовому описанию — в любом жанре и в неограниченном количестве.
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Созданные треки можно сохранить и разложить на отдельные дорожки: барабаны, бас, мелодию и т.д. Музыкант сам выбирает, какие из них использовать, а какие — заменить или удалить. Также можно комбинировать части из разных треков.
Функция уже доступна в веб-версии Звук Студио в разделе «Инструменты».
Нейросеть SymFormer от Сбера будет особенно полезна для начинающих авторов: мелодии, созданные искусственным интеллектом, можно использовать как основу для собственных треков, заявили в компании.
Источник:Звук Студио
Автор:Максим Многословный
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