Сервисы карт не знают, менять ли название Мексиканского залива на «Американский»

Для всего мира он всё ещё «Мексиканский»

После указа президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в «Американский залив» составители карт сомневаются, стоит ли вносить изменения, пишут СМИ. Несколько попыток обновить название на OpenStreetMap были отменены, поскольку участники считают, что название следует менять только тогда, когда оно широко используется общественностью.