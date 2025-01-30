Опубликовано 30 января 2025, 11:151 мин.
Сервисы карт не знают, менять ли название Мексиканского залива на «Американский»Для всего мира он всё ещё «Мексиканский»
После указа президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в «Американский залив» составители карт сомневаются, стоит ли вносить изменения, пишут СМИ. Несколько попыток обновить название на OpenStreetMap были отменены, поскольку участники считают, что название следует менять только тогда, когда оно широко используется общественностью.
Официальная база данных географических названий правительства США, управляемая Советом по географическим названиям (BGN), тоже всё ещё не отразила изменение названия. Кроме того, неясно, будет ли переименован весь залив или только определенный участок.
Хотя крупные «картографические провайдеры», такие как Google, следуют утвержденным Геологической службой США названиям, она также не обновляла их. Участники OpenStreetMap в настоящее время воздерживаются от значительных изменений, пока не появится «больше ясности».
Споры продолжаются.