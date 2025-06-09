Северная Корея временно оставалась без интернета. Да, он там есть

Причина сбоя пока неясна, но эксперты считают, что он, скорее всего, был вызван внутренними проблемами, а не кибератакой. Это связано с тем, что соединения через Китай и Россию также не работали, отметил исследователь из Великобритании Жюнаде Али. Он добавил, что сетевая активность страны полностью исчезла с систем мониторинга.

Специалист по северокорейским технологиям Мартин Уильямс из Центра Стимсона в США также предположил, что сбой был внутренним.

У Северной Кореи один из самых закрытых интернетов в мире. Обычные граждане пользуются лишь внутренней сетью, не подключённой к глобальному интернету. Лишь ограниченное число лиц имеет доступ к внешним ресурсам.