Северная Корея временно оставалась без интернета. Да, он там есть

Опубликовано 09 июня 2025, 19:301 мин.
Северная Корея временно оставалась без интернета. Да, он там естьПричина, возможно, внутри страны
Северная Корея временно оставалась без интернета. В субботу Северная Корея столкнулась с серьёзным сбоем в работе интернета. На несколько часов были отключены официальные сайты, включая государственные новостные агентства, МИД и авиакомпанию Air Koryo. К полудню часть ресурсов начала восстанавливаться, пишут западные СМИ.
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Причина сбоя пока неясна, но эксперты считают, что он, скорее всего, был вызван внутренними проблемами, а не кибератакой. Это связано с тем, что соединения через Китай и Россию также не работали, отметил исследователь из Великобритании Жюнаде Али. Он добавил, что сетевая активность страны полностью исчезла с систем мониторинга.
Специалист по северокорейским технологиям Мартин Уильямс из Центра Стимсона в США также предположил, что сбой был внутренним.
У Северной Кореи один из самых закрытых интернетов в мире. Обычные граждане пользуются лишь внутренней сетью, не подключённой к глобальному интернету. Лишь ограниченное число лиц имеет доступ к внешним ресурсам.