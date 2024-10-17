Северокорейские хакеры научились незаметно воровать наличку из банкоматов

Изменяя эти сообщения, они могут инициировать несанкционированные снятия средств, даже если у них недостаточно средств. Вредоносное ПО нацелено на транзакции в турецкой валюте, с суммами снятия от 12 000 до 30 000 лир (от 350 до 875 долларов).

Исследователи безопасности определили технику, используемую хакерами для перехвата сообщений транзакций, и рекомендуют внедрить конкретные меры безопасности для предотвращения таких атак, включая требования к чипу и PIN-коду, коды аутентификации сообщений и проверку криптограммы ответа на авторизацию.