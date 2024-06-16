Сгенерированные ИИ Apple изображения будут «насильно» помечены

Во время недавнего интервью вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги упомянул, что изображения, созданные искусственным интеллектом, будут помечены в метаданных, чтобы определить их происхождение.

В iOS 18 beta 1 появился код, поддерживающий эти функции, включая функцию «криминалистики» для маркировки изображений, созданных искусственным интеллектом. Хотя инструменты Apple Intelligence еще не доступны в текущей бета-версии, ожидается, что они будут представлены позже в этом году. Примечательно, что некоторые функции, представленные на WWDC, могут быть недоступны до 2025 года.

Интересно, что упоминания о функциях ИИ в рамках облачной подписки намекают на потенциальные будущие платные функции или интеграции, например, подписку на ChatGPT Plus прямо из «Настроек».

Пока iOS 18 находится в стадии предварительной версии для разработчиков, публичная бета-версия будет выпущена в следующем месяце, а официальный запуск запланирован на осень этого года.