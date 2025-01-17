Шансы Илона Маска спасти TikTok оценили

Маск считается подходящей кандидатурой благодаря своим тесным связям с Китаем и бывшим президентом Трампом, а также опыту деловых отношений с китайским правительством. Маск также выразил заинтересованность в том, чтобы сделать X более похожим на TikTok. С его богатством он мог бы легко профинансировать сделку. Поэтому, пишет The Verge, шансы на спасение соцсети в руках Маска далеко не нулевые.

Несколько человек, в том числе такие известные личности, как Кевин О’Лири и мистер Бист, проявляли интерес к покупке TikTok, но проблема заключается в нежелании Китая продавать компанию. Однако, учитывая «протекционистскую политику» новой администрации США, Китай может рассматривать потенциальную сделку по TikTok как способ «открыть диалог с США», считают аналитики.