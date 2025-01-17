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Опубликовано 17 января 2025, 04:30
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Шансы Илона Маска спасти TikTok оценили

Может ли Илон Маск спасти TikTok от запрета в США
В то время как TikTok сталкивается с потенциальным запретом в США, сообщается, что Китай может быть готов позволить материнской компании TikTok, ByteDance, продать приложение. В качестве посредника или даже покупателя приложения рассматривается Илон Маск, глава Tesla и X (бывший Twitter), пишут СМИ, хоть TikTok и отрицает его роль.
Шансы Илона Маска спасти TikTok оценили
© Ferra

Маск считается подходящей кандидатурой благодаря своим тесным связям с Китаем и бывшим президентом Трампом, а также опыту деловых отношений с китайским правительством. Маск также выразил заинтересованность в том, чтобы сделать X более похожим на TikTok. С его богатством он мог бы легко профинансировать сделку. Поэтому, пишет The Verge, шансы на спасение соцсети в руках Маска далеко не нулевые.

Несколько человек, в том числе такие известные личности, как Кевин О’Лири и мистер Бист, проявляли интерес к покупке TikTok, но проблема заключается в нежелании Китая продавать компанию. Однако, учитывая «протекционистскую политику» новой администрации США, Китай может рассматривать потенциальную сделку по TikTok как способ «открыть диалог с США», считают аналитики.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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