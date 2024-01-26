Shazam научили распознавать музыку в ваших наушниках

Опубликовано 26 января 2024, 22:30
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Shazam научили распознавать музыку в ваших наушникахОбновление уже вышло
Shazam выпустил значительное обновление, которое расширяет возможности распознавания музыки. Последняя версия приложения, 17.3, позволяет пользователям распознавать композиции даже в наушниках, независимо от того, играет ли мелодия в фоновом режиме, в другом приложении или даже в самом приложении Shazam.
До этого обновления Shazam мог определять только музыку, воспроизводимую через динамики телефона. Теперь пользователи могут открыть приложение, убедиться, что наушники подключены, и начать распознавать песни, играющие в любом приложении, включая TikTok и YouTube. Например, вы можете открыть приложение Shazam, а затем переключиться на YouTube, и Shazam определит все песни, которые воспроизводятся в просматриваемом вами видео, пишет 9to5Mac, опробовавшие обновление.
При этом интеграция Shazam в экосистему Apple продолжает расширяться: на iPhone и Mac появились специальные виджеты для Control Center.