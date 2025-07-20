Шесть вопросов, которые не стоит задавать чат-ботам с искусственным интеллектом

Во-первых, не спрашивайте чат-боты про теории заговора. ИИ иногда выдает неверную или выдуманную информацию, чтобы удержать ваше внимание. Есть случаи, когда люди «увлекались» такими разговорами.

Во-вторых, нельзя спрашивать о том, как создавать опасные вещества или взрывчатку. Такие темы вызывают предупреждения, а разговоры сохраняются в системе. И чаты, между прочим, не являются полностью приватными.

Третье — не задавайте «аморальные» или незаконные вопросы. Некоторые ИИ могут даже сообщать о подозрительных запросах в органы.

Четвертое — не обсуждайте с ИИ личные данные клиентов или пациентов. Это может нарушить законы и правила конфиденциальности.

Пятое — не стоит полностью полагаться на ИИ в медицинских вопросах. ИИ может ошибаться и не всегда дает точные рекомендации. Кроме того, возможен риск неправильного диагноза.

И, наконец, будьте осторожны, используя ИИ для психологической помощи. ИИ не всегда понимает сложные эмоции человека, поэтому помощь специалистов часто незаменима.

Используйте ИИ разумно.