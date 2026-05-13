Шифрование BitLocker в Windows 11 обошли меньше чем за пять минут

Инструмент использует так называемую «атаку понижением версии» — то есть загружает на компьютере жертвы старую, уязвимую версию загрузчика вместо новой. Вот только для такой атаки злоумышленнику нужен физический доступ к устройству.

Он подключает флешку, подсовывает системе поддельную, но внешне правильную загрузочную программу, и компьютер обманом открывает доступ к зашифрованным данным. Проблема в том, что система по-прежнему доверяет старому цифровому сертификату Microsoft (Windows PCA 2011), поэтому никакого предупреждения не выдаёт.

Убедитесь, что компьютер получил все исправления Microsoft и перешёл на новый сертификат Windows UEFI CA 2023. В этом случае атака не сработает, отмечают авторы исследования.