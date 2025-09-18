Приложения
Опубликовано 18 сентября 2025, 20:50
1 мин.

Школьники РФ получили доступ к обновлённой Библиотеке цифрового контента

И учителя
Учителя российских школ теперь могут использовать обновлённую Библиотеку цифрового образовательного контента для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания через приложение «Госуслуги Моя школа», сообщили Минцифры в Telegram-канале.
© Минцифры

Все материалы бесплатны и соответствуют федеральной программе Минпросвещения. Учителя могут собирать собственные курсы, комбинируя контент разных разработчиков, легко искать нужные материалы и систематизировать их. В библиотеке также видно, как материалы соотносятся с программой и как ученики осваивают задания. Уроки можно быстро отправлять школьникам и их родителям через QR-код в приложении.

Доступ к библиотеке имеют все преподаватели с подтверждённой учётной записью на Госуслугах и доступом к региональному электронному дневнику. Каждый учитель видит контент только по своим предметам и классам.

Чтобы ученики могли работать с материалами, родители дают согласие через приложение «Госуслуги Моя школа». С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Кроме уроков, в каталоге «Моя школа» школьники и родители найдут дополнительные бесплатные материалы для подготовки к занятиям и домашним заданиям.