Школьники РФ получили доступ к обновлённой Библиотеке цифрового контента

Все материалы бесплатны и соответствуют федеральной программе Минпросвещения. Учителя могут собирать собственные курсы, комбинируя контент разных разработчиков, легко искать нужные материалы и систематизировать их. В библиотеке также видно, как материалы соотносятся с программой и как ученики осваивают задания. Уроки можно быстро отправлять школьникам и их родителям через QR-код в приложении.

Доступ к библиотеке имеют все преподаватели с подтверждённой учётной записью на Госуслугах и доступом к региональному электронному дневнику. Каждый учитель видит контент только по своим предметам и классам.

Чтобы ученики могли работать с материалами, родители дают согласие через приложение «Госуслуги Моя школа». С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Кроме уроков, в каталоге «Моя школа» школьники и родители найдут дополнительные бесплатные материалы для подготовки к занятиям и домашним заданиям.