Шпионские приложения для Android научились маскировать под будильники

Сообщается, что эксперты изучили 70 приложений-будильников для Android. Они отметили, что для такого рода программ не требуются специфические доступы на смартфоне. Максимум, что может потребовать приложение, — это доступ к файлам с музыкой. При этом почти половина изученных приложений просила различные доступы. Специалисты указали, что это может позволить программам собирать личные данные пользователей.

В частности, многие приложения требовали доступ к геолокации. Кроме того, практически во всех (98%) изученных приложения была реклама.

Эксперты посоветовали не устанавливать на смартфоны программы-будильники. Лучше всего пользоваться «Часами» от Google — их признали безопасными для пользователей.