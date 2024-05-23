Шпионское ПО нашли на компьютерах для регистрации в отелях США

Исследователь безопасности Эрик Дайгл обнаружил взломанные системы во время своих исследований. Он предупредил pcTattletale о проблеме, но компания до сих пор не ответила, оставив дефект неисправленным. Приложение периодически делает скриншоты, раскрывая конфиденциальную информацию о гостях, включая имена, детали бронирования и частичные номера платежных карт.

Происхождение установки шпионского ПО остается неясным. Возможно, оно использовалось руководством отеля для мониторинга активности сотрудников или было установлено хакерами. Менеджеры пострадавших отелей выразили удивление, узнав о шпионской программе.

Компания Wyndham, работающая по франшизе, заявила, что все ее американские отели находятся под независимым управлением, и не подтвердила, что использование pcTattletale соответствовало политике.