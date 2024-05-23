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Приложения
Опубликовано 23 мая 2024, 19:22
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Шпионское ПО нашли на компьютерах для регистрации в отелях США

Эксперты бьют тревогу
Шпионское приложение pcTattletale было обнаружено на системах регистрации в трех отелях Wyndham в США, сообщает TechCrunch. Приложение скрытно снимало скриншоты с информацией о гостях и клиентах из систем бронирования отелей. Из-за бреши в системе безопасности эти скриншоты были доступны… любому пользователю Интернета.
Шпионское ПО нашли на компьютерах для регистрации в отелях США
© Ferra

Исследователь безопасности Эрик Дайгл обнаружил взломанные системы во время своих исследований. Он предупредил pcTattletale о проблеме, но компания до сих пор не ответила, оставив дефект неисправленным. Приложение периодически делает скриншоты, раскрывая конфиденциальную информацию о гостях, включая имена, детали бронирования и частичные номера платежных карт.

Происхождение установки шпионского ПО остается неясным. Возможно, оно использовалось руководством отеля для мониторинга активности сотрудников или было установлено хакерами. Менеджеры пострадавших отелей выразили удивление, узнав о шпионской программе.

Компания Wyndham, работающая по франшизе, заявила, что все ее американские отели находятся под независимым управлением, и не подтвердила, что использование pcTattletale соответствовало политике.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#отель
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#шпионаж