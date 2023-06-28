Шпионящее за тысячами людей приложение для отслеживания телефонов было взломано

Шпионящее за тысячами людей приложение для отслеживания телефонов было взломаноКлин клином вышибают
Хакер успешно взломал LetMeSpy, широко используемое приложение для мониторинга телефонов, украв перехваченные сообщения, журналы вызовов и местоположения, по словам разработчика приложения.
LetMeSpy, часто используемое для родительского контроля или мониторинга сотрудников. Приложение обычно устанавливается без согласия или ведома пользователя, что позволяет человеку, установившему его, отслеживать действия жертвы в режиме реального времени.
Первоначально о нарушении сообщил польский блог Niebezpiecznik, посвященный исследованиям в области безопасности. Хакер позже заявил, что получил обширный доступ к домену компании. Похищенная база данных, содержащая многолетние журналы звонков и текстовые сообщения жертв, была позже опубликована в Интернете.
Мотивы и личность хакера остаются неясными. LetMeSpy утверждает, что удаляет данные после двух месяцев бездействия аккаунта, однако взломанная база данных содержала записи по меньшей мере о 13 000 взломанных устройствах.