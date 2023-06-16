Штат США начнет требовать согласия родителей на использование детьми социальных сетей

Следуя по стопам Юты и Луизианы, губернатор Техаса Грег Эбботт подписал на этой неделе закон HB 18, который вступит в силу 1 сентября. Согласно новому закону, цифровые платформы будут обязаны проверять возраст всех несовершеннолетних, получать согласие родителей на регистрацию и осуществлять более строгий контроль для защиты несовершеннолетних от вредного контента.

Онлайновые платформы также должны будут разработать средства родительского контроля, создать коммуникационный портал для родителей и предотвратить доступ несовершеннолетних к контенту, связанному с членовредительством, злоупотреблением психоактивными веществами, запугиванием и не только.

Критики утверждают, что закон ущемляет права первой поправки и может привести к усилению цифрового наблюдения за несовершеннолетними.