Штат США начнет требовать согласия родителей на использование детьми социальных сетей

Штат США начнет требовать согласия родителей на использование детьми социальных сетейВ сумме их будет три
Подростки в Техасе вскоре могут столкнуться с ограничениями на свою деятельность в Интернете, поскольку штат становится третьим в США, где потребуется согласие родителей на доступ лицам не достигшим 18 лет к социальным сетям.
Следуя по стопам Юты и Луизианы, губернатор Техаса Грег Эбботт подписал на этой неделе закон HB 18, который вступит в силу 1 сентября. Согласно новому закону, цифровые платформы будут обязаны проверять возраст всех несовершеннолетних, получать согласие родителей на регистрацию и осуществлять более строгий контроль для защиты несовершеннолетних от вредного контента.
Онлайновые платформы также должны будут разработать средства родительского контроля, создать коммуникационный портал для родителей и предотвратить доступ несовершеннолетних к контенту, связанному с членовредительством, злоупотреблением психоактивными веществами, запугиванием и не только.
Критики утверждают, что закон ущемляет права первой поправки и может привести к усилению цифрового наблюдения за несовершеннолетними.