Штат США запретил TikTok со штрафом в $10 000 за нарушение

Штат США запретил TikTok со штрафом в $10 000 за нарушениеК счастью, не для пользователей
Монтана стала первым штатом в США, принявшим законопроект о запрете TikTok на всей территории штата. Нарушение запрета повлечет за собой штрафы в размере 10 000 долларов США за каждое нарушение.
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Стоит отметить, что законопроект еще будет отправлен губернатору для окончательного утверждения, но шанс его отклонения почти нулевой (губернатор в прошлом был откровено критиковал TikTok и даже запретил его на устройствах, выданных правительством). Когда законопроект будет подписан, он вступит в силу 1 января 2024 года, и китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, будет запрещено работать на территории Монтаны.
К счастью, штрафы будут применяться не к самим пользователям, а к ByteDance или магазину приложений, из которого было загружено приложение, включая магазины Apple и Google.
Законопроект утратит силу, если “будет введен федеральный запрет на TikTok или если приложение разорвет свои китайские связи”.