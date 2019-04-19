Штраф в $5 миллиардов вынудил Google дать пользователям Android самим выбирать браузер

Предложение установить другие браузеры и поисковые системы будет показываться пользователям после предстоящего обновления. Появятся два экрана: один для поисковиков, а другой – для браузеров. На каждом будет указано по пять приложений на выбор.

Штраф компании выписали регулирующие органы Евросоюза. Google попросили прекратить незаконную предустановку Chrome на смартфонах с операционной системой Android, так как это нарушало антимонопольное законодательство.

Новые экраны в Google Play будут похожи на страницу Microsoft для выбора браузера, которую компания показывала пользователям Internet Explorer в 2010 году, чтобы выполнить аналогичную просьбу Европейской комиссии.