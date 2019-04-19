Ferra
Приложения
Вчера 20:51

Штраф в $5 миллиардов вынудил Google дать пользователям Android самим выбирать браузер

Штраф компания получила за нарушение антимонопольного законодательства
Теперь при первом открытии Google Play пользователям Android в Европе будут предлагать самостоятельно выбрать браузер и поисковую систему. Google пришлось пойти на это из-за штрафа в $5 миллиардов, полученного за нарушение антимонопольного законодательства.

Предложение установить другие браузеры и поисковые системы будет показываться пользователям после предстоящего обновления. Появятся два экрана: один для поисковиков, а другой – для браузеров. На каждом будет указано по пять приложений на выбор.

Штраф компании выписали регулирующие органы Евросоюза. Google попросили прекратить незаконную предустановку Chrome на смартфонах с операционной системой Android, так как это нарушало антимонопольное законодательство.

Новые экраны в Google Play будут похожи на страницу Microsoft для выбора браузера, которую компания показывала пользователям Internet Explorer в 2010 году, чтобы выполнить аналогичную просьбу Европейской комиссии.

The Verge

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...