Опубликовано 01 декабря 2024, 15:001 мин.
Швейцарская церковь провела эксперимент с «ИИ-Иисусом»Deus in Machina
Католическая часовня в Швейцарии проверила веру и технологии с помощью «ИИ-Иисуса» — аватара, отвечающего на вопросы посетителей о вере и морали. В двухмесячном проекте «Deus in Machina» использовался GPT-4o, чтобы генерировать ответы, основанные на Библии. Было анонимно зарегистрировано около 900 разговоров, в которых посетители обсуждали такие темы, как любовь, страдания и загробная жизнь.
Аватар появлялся на экране внутри исповедальни, а зеленый свет сигнализировал о том, что пользователь может говорить. ИИ отвечал на нескольких языках, включая английский, китайский и русский. Многие посетители отметили, что почувствовали себя тронутыми, а некоторые описали эксперимент как «побуждающий к размышлениям».
В часовне подчеркнули, что это арт-проект, а не замена человеческих священников. По словам теолога Марко Шмида, цель проекта — изучить роль искусственного интеллекта в религии, а не заменить духовные практики. Критики, однако, назвали проект «кощунственным».