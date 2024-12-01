Швейцарская церковь провела эксперимент с «ИИ-Иисусом»

Аватар появлялся на экране внутри исповедальни, а зеленый свет сигнализировал о том, что пользователь может говорить. ИИ отвечал на нескольких языках, включая английский, китайский и русский. Многие посетители отметили, что почувствовали себя тронутыми, а некоторые описали эксперимент как «побуждающий к размышлениям».

В часовне подчеркнули, что это арт-проект, а не замена человеческих священников. По словам теолога Марко Шмида, цель проекта — изучить роль искусственного интеллекта в религии, а не заменить духовные практики. Критики, однако, назвали проект «кощунственным».