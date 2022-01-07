Швейцарским военным запретили использовать WhatsApp

В первоначальном письме армейским начальникам было указано, что «никакие другие службы обмена сообщениями не будут разрешены». Но впоследствии было использовано слово «рекомендуется». При этом отмечается, что высшее руководство беспокоится о способности американских властей получать данные из указанных мессенджеров. Швейцарский Threema может избежать этого.

Ранее в Общественной палате России предложили запретить чиновникам и сотрудникам госкорпораций использовать мессенджер WhatsApp. «Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят, потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний», — отметили в ОП.