Швейцарским военным запретили использовать WhatsApp

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Швейцарским военным запретили использовать WhatsAppИ другие мессенджеры
СМИ сообщили, что швейцарская армия запретила военнослужащим использовать WhatsApp, Signal, Telegram и другие иностранные мессенджеры. Вместо этого им предлагают швейцарское приложение Threema.
В первоначальном письме армейским начальникам было указано, что «никакие другие службы обмена сообщениями не будут разрешены». Но впоследствии было использовано слово «рекомендуется». При этом отмечается, что высшее руководство беспокоится о способности американских властей получать данные из указанных мессенджеров. Швейцарский Threema может избежать этого.
Ранее в Общественной палате России предложили запретить чиновникам и сотрудникам госкорпораций использовать мессенджер WhatsApp. «Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят, потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний», — отметили в ОП.
Источник: The Verge