Швейцарской налоговой из-за опечатки в документе пришлось купить домен Багам

Исправление ошибки путем перепечатки и рассылки новых листовок обошлось бы примерно в 100 000 долларов. Вместо этого чиновники пошли более разумным путем - они потратили всего 1000 долларов на покупку неправильного домена и установку перенаправления на правильный веб-сайт, пишут СМИ.

И рыбку съели и костью не подавились.