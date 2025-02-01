Приложения
Опубликовано 01 февраля 2025, 14:43
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Швейцарской налоговой из-за опечатки в документе пришлось купить домен Багам

Дорогостоящая опечатка
Небольшая опечатка обернулась большой проблемой для налоговой службы в Базель-Штадте, Швейцария. Администрация напечатала более 100 000 листовок с неправильной ссылкой на сайт для подачи налоговых деклараций онлайн. Они по ошибке опустили ".ch" (домен Швейцарии) и вместо него написали ".bs", что является кодом страны для Багамских островов.
Швейцарской налоговой из-за опечатки в документе пришлось купить домен Багам
© Leo_Visions

Исправление ошибки путем перепечатки и рассылки новых листовок обошлось бы примерно в 100 000 долларов. Вместо этого чиновники пошли более разумным путем - они потратили всего 1000 долларов на покупку неправильного домена и установку перенаправления на правильный веб-сайт, пишут СМИ.

И рыбку съели и костью не подавились.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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