Швейцарской налоговой из-за опечатки в документе пришлось купить домен Багам

Опубликовано 01 февраля 2025, 14:431 мин.
Швейцарской налоговой из-за опечатки в документе пришлось купить домен БагамДорогостоящая опечатка
Небольшая опечатка обернулась большой проблемой для налоговой службы в Базель-Штадте, Швейцария. Администрация напечатала более 100 000 листовок с неправильной ссылкой на сайт для подачи налоговых деклараций онлайн. Они по ошибке опустили ".ch" (домен Швейцарии) и вместо него написали ".bs", что является кодом страны для Багамских островов.
Исправление ошибки путем перепечатки и рассылки новых листовок обошлось бы примерно в 100 000 долларов. Вместо этого чиновники пошли более разумным путем - они потратили всего 1000 долларов на покупку неправильного домена и установку перенаправления на правильный веб-сайт, пишут СМИ.
И рыбку съели и костью не подавились.