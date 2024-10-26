Активировать тёмный режим можно через раздел «Внешний вид» в настройках, который доступен при нажатии на иконку настроек в верхнем правом углу. Теперь пользователи могут выбирать между тёмной, светлой темой или темой устройства.

Google предупреждает, что после обновления некоторые расширения могут работать не так, как ожидалось. Обновление в скором времени станет доступно всем пользователям, включая личные аккаунты и Google Workspace.

Ранее для включения тёмного режима в веб-версии Google Календаря требовались сторонние расширения.