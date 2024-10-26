Опубликовано 26 октября 2024, 06:451 мин.
Шёл октябрь 2024 года — Google Календарь только получил тёмную тему в браузереВ приложении есть давно
Веб-версия Google Календаря получила долгожданное обновление с добавлением тёмного режима и обновлённого интерфейса. Новый дизайн, соответствующий стандартам Google «Material Design 3», включает переработанные кнопки, диалоговые окна и боковые панели. Обновлённые шрифты, разработанные Google, делают интерфейс «более чётким и привлекательным», пишут СМИ.
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Активировать тёмный режим можно через раздел «Внешний вид» в настройках, который доступен при нажатии на иконку настроек в верхнем правом углу. Теперь пользователи могут выбирать между тёмной, светлой темой или темой устройства.
Google предупреждает, что после обновления некоторые расширения могут работать не так, как ожидалось. Обновление в скором времени станет доступно всем пользователям, включая личные аккаунты и Google Workspace.
Ранее для включения тёмного режима в веб-версии Google Календаря требовались сторонние расширения.