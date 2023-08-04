Siri могут научить читать по губам

Эта технология призвана повысить точность распознавания речи, особенно в шумной обстановке, где традиционные системы распознавания голоса могут работать с трудом.

Интересно, что применяемый Apple подход не требует использования камеры устройства. Вместо этого программа распознавания голоса использует один из датчиков движения телефона, чтобы зафиксировать положение рта, шеи или головы и определить, может ли какое-либо из этих движений указывать на человеческую речь.

Система может быть интегрирована в различные устройства Apple, включая iPhone, AirPods и потенциальные смарт-очки.

Для разработки такой системы Apple потребуются огромные объемы данных о том, как человек использует свои части рта при разговоре. Компания может создать голосовые профили пользователей, а существующая в iOS функция Live Speech поможет уловить особенности голоса.

Как и в случае с любым другим патентом, пока неясно, станет ли эта технология чтения по губам реальностью в продуктах Apple. Однако, гарнитура Vision Pro компании, а также другие устройства, могут потенциально выиграть от этой инновации. Пока компания Apple не предоставила никаких подробностей или комментариев по поводу патента.