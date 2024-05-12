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Приложения
Опубликовано 12 мая 2024, 07:30
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Siri может получить искусственный интеллект уже в следующем обновлении

Для создания более разговорного помощника
Apple планирует обновить Siri, добавив генеративный искусственный интеллект, пишут СМИ. Эта технология, лежащая в основе таких чат-ботов, как ChatGPT, позволяет вести естественный разговор, а не давать однообразные ответы.
Siri может получить искусственный интеллект уже в следующем обновлении
© Ferra

Решение было принято после того, как руководители Apple поняли, что Siri «отстает». Протестировав ChatGPT, они увидели, как он может следить за течением разговора и отвечать на сложные вопросы. Это вызвало серьезную внутреннюю реорганизацию, в результате которой генеративный ИИ стал главным приоритетом. По крайней мере так описывает ситуацию СМИ.

Ожидается, что на конференции разработчиков в июне Apple представит значительно улучшенную Siri. Новая Siri станет более разговорчивой и универсальной благодаря генеративному ИИ. При этом обновление — это только первый шаг. Apple планирует интегрировать генеративный ИИ во все свои продукты и даже рассматривает возможность лицензирования дополнительных моделей ИИ у Google и других компаний.

Для поддержки этих достижений новые iPhone будут оснащены увеличенным объемом памяти.