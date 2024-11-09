Siri перестанет реагировать на фразы из реклам

Функция под названием AdBlocker использует API Shazam для сопоставления аудио, записанного микрофоном устройства, с аудиоотпечатками, которые хранятся у Apple. Если происходит совпадение, обычная команда активации «Привет, Siri» блокируется, что гарантирует, что Siri не сработает случайно во время рекламных роликов или презентаций, которые звучат на фоне.

В настоящее время функция доступна только в бета-версии tvOS 18.2 для разработчиков. СМИ пишут, что умные колонки HomePod станут первыми устройствами, использующими эту возможность.

Бета-версия iOS 18.2 также может принести аналогичные обновления для iPhone.