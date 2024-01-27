Siri с ИИ: новые признаки в коде iOS, указывающие на анонс Apple

Хотя Apple еще не выпустила помощника с искусственным интеллектом, сопоставимого с ChatGPT, очевидно, что компания вкладывает значительные средства в эту область, по сообщениям СМИ, выделив 1 миллиард долларов на расширение возможностей ИИ в Siri.

Так, первая бета-версия iOS 17.4 содержит код, намекающий на то, что Apple продолжает развивать возможности искусственного интеллекта Siri. Интригующе, но в коде были обнаружены ссылки на OpenAI, компанию, стоящую за ChatGPT. Однако, судя по всему, ChatGPT от OpenAI не является основой ИИ-функций Siri, а служит эталоном, с которым Apple сравнивает свою собственную Большую языковую модель (LLM).

Видимо, Apple тестирует четыре различные модели ИИ, включая AjaxGPT, собственную LLM. Код указывает на то, что Apple тестирует две версии AjaxGPT, одна из которых обрабатывается на устройстве, а другая — нет. Кроме того, СМИ сообщают, что Apple тестирует модель под названием FLAN-T5.