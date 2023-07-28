Система предупреждения о землетрясениях Android не сработала в Турции

Руководитель отдела продуктов Google Мика Берман заявил, что миллионы людей в Турции действительно получили предупреждения о землетрясении, хотя компания не предоставила данных, подтверждающих это утверждение. Google поделилась несколькими сообщениями в социальных сетях от людей, которые сообщили о получении предупреждений, но их число было ограниченным.

Система оповещения о землетрясениях на базе Android использует акселерометры телефонов для сбора данных с нескольких устройств во время землетрясения, что позволяет Google определять эпицентр и магнитуду и отправлять предупреждения в пострадавшие районы.

Однако возникли вопросы относительно надежности системы во время недавнего сильного землетрясения магнитудой 7,8.