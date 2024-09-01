Система стоимостью 400 млн долларов незаконно отказала тысячам в выплате пособий

Судья Уэверли Креншоу-младший раскритиковал систему за постоянные ошибки в данных и программном коде, которые привели к неправильному определению права на льготы и неправомерному отказу в их предоставлении.

Система TennCare Connect была разработана для упрощения процесса определения права на участие в программах, управляемых штатом, путем анализа информации о доходах и состоянии здоровья. Однако система часто не загружала точные данные, относила к не тем семьям и принимала ошибочные решения о соответствии критериям.

Судья Креншоу подчеркнул, что получение необходимой медицинской помощи не должно зависеть от «удачи, настойчивости и усердия адвоката».