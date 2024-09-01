Система стоимостью 400 млн долларов незаконно отказала тысячам в выплате пособий

Опубликовано 01 сентября 2024, 00:451 мин.
Система стоимостью 400 млн долларов незаконно отказала тысячам в выплате пособийПо программе Medicaid
Судья окружного суда США постановил, что система TennCare Connect штата Теннесси, автоматизированная платформа для определения права на пособия стоимостью 400 миллионов долларов, разработанная компанией Deloitte и другими подрядчиками, незаконно отказала в предоставлении льгот Medicaid и других пособий тысячам жителей штата с низким уровнем дохода и людям с ограниченными возможностями, пишут СМИ.
Судья Уэверли Креншоу-младший раскритиковал систему за постоянные ошибки в данных и программном коде, которые привели к неправильному определению права на льготы и неправомерному отказу в их предоставлении.
Система TennCare Connect была разработана для упрощения процесса определения права на участие в программах, управляемых штатом, путем анализа информации о доходах и состоянии здоровья. Однако система часто не загружала точные данные, относила к не тем семьям и принимала ошибочные решения о соответствии критериям.
Судья Креншоу подчеркнул, что получение необходимой медицинской помощи не должно зависеть от «удачи, настойчивости и усердия адвоката».