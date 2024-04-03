Ситуация с TikTok серьезна: она стала темой для разговора глав США и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби подтвердил, что TikTok был одной из тем, затронутых во время разговора. Байден выразил свои опасения по поводу китайской собственности на популярную платформу. Кирби уточнил, что речь шла не о полном запрете приложения, а о его продаже, чтобы обеспечить «интересы национальной безопасности и безопасности данных».

В то время как в заявлении Китая не было никаких упоминаний о TikTok, Палата представителей США недавно приняла законопроект, выступающий за запрет этого приложения, если его китайская материнская компания ByteDance Ltd не продаст свою долю.