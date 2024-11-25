Скачал порно-игру ребёнок, а засудят Apple: в США переложат вину на App Store

*Meta поддерживает идею переложить ответственность за проверку возраста на магазины приложений. СМИ пишут, что в Конгрессе США набирает силу законопроект, разработанный двумя законодателями-республиканцами, который обяжет магазины приложений проверять возраст пользователей. Законопроект, первый в своем роде, может позволить родителям подавать в суд на магазины приложений, если их дети сталкиваются с «вредным контентом», таким как откровенные материалы. Магазины приложений будут защищены от судебных исков, если они реализуют такие меры защиты, как проверка возраста и родительский контроль.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена