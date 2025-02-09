Скандал с сыром, ИИ и Google стал ещё хуже

Опубликовано 09 февраля 2025, 12:451 мин.
Скандал с сыром, ИИ и Google стал ещё хужеРеклама Google на Super Bowl
Google столкнулась с негативной реакцией на свою рекламную кампанию на Super Bowl, посвященную ИИ-модели Gemini, после того как ее уличили в ложных утверждениях. Кампания включала 50 рекламных роликов, в которых малые предприятия использовали Gemini, в том числе один о компании Wisconsin Cheese Mart. Компания использовала Gemini для создания текста, в котором ошибочно утверждалось, что гауда составляет 50−60% мирового потребления сыра. Позже Google удалил неверный факт. Но есть нюанс.
Однако выяснилось, что Gemini вообще не создавала этот текст — та же формулировка присутствует на сайте компании по крайней мере с 2020 года. Это означает, что Google не только распространила ложную информацию, но и «исказила способ использования Gemini», пишут СМИ.
Что еще хуже, один из руководителей Google выступил в защиту рекламы, утверждая, что у ИИ не было галлюцинаций. Теперь Google оказалась в неловком положении, потратив миллионы на продвижение контента, созданного искусственным интеллектом, который на самом деле не был им создан.