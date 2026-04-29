Скандал со слежкой в Италии: обвиняемая израильская Paragon не помогает расследованию

В прошлом году WhatsApp* и Apple предупредили около 90 человек по всему миру, включая жителей Италии, что их устройства могли быть взломаны с помощью программы Graphite, созданной Paragon. После этого в Италии разгорелся скандал. Несколько пострадавших подали жалобы в прокуратуру.

Следователи направили официальный запрос компании через правительство Израиля, но спустя год ответа так и не получили. Причины неизвестны.

Ранее Paragon заявляла, что готова помочь в расследовании, но позже обвинила итальянское правительство в отказе от сотрудничества и даже разорвала контракты с местными спецслужбами.

Расследование продолжается.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена