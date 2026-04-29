Скандал со слежкой в Италии: обвиняемая израильская Paragon не помогает расследованию

Опубликовано 29 апреля 2026, 17:55
Скандал со слежкой в Италии: обвиняемая израильская Paragon не помогает расследованиюСообщают местные СМИ
Paragon Solutions, израильский разработчик шпионского ПО, не сотрудничает с итальянскими властями, сообщает Wired Italy. Они расследуют атаки на журналистов и активистов.
В прошлом году WhatsApp* и Apple предупредили около 90 человек по всему миру, включая жителей Италии, что их устройства могли быть взломаны с помощью программы Graphite, созданной Paragon. После этого в Италии разгорелся скандал. Несколько пострадавших подали жалобы в прокуратуру.
Следователи направили официальный запрос компании через правительство Израиля, но спустя год ответа так и не получили. Причины неизвестны.
Ранее Paragon заявляла, что готова помочь в расследовании, но позже обвинила итальянское правительство в отказе от сотрудничества и даже разорвала контракты с местными спецслужбами.
Расследование продолжается.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена