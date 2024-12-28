Скандально известного создателя криптовалюты TerraUSD экстрадируют из Черногории

Опубликовано 28 декабря 2024, 18:321 мин.
Скандально известного создателя криптовалюты TerraUSD экстрадируют из ЧерногорииВ США
Министр юстиции Черногории Боян Бозович подписал распоряжение об экстрадиции До Квона, сооснователя компании Terraform Labs, в США. Квон, также разыскиваемый Южной Кореей, был арестован в марте 2023 года при попытке покинуть страну.
Квон возглавлял Terraform Labs, компанию, стоявшую за криптовалютой TerraUSD, которая рухнула в мае 2022 года. Этот крах привел к потерям около 40 миллиардов долларов на криптовалютных рынках. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Квона и Terraform Labs в том, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.
Верховный суд Черногории одобрил его экстрадицию, а министерство юстиции приняло решение о «приоритете» запроса США. Юридическая команда Квона раскритиковала это решение, заявив о нарушении его прав.