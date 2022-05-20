Скандальный браузер Tor разблокировали в России

Как сообщил собеседник издания, Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права. Все дело в том, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле, отмечали в апелляционной жалобе, поэтому решение суда подлежало отмене.

Ранее ресурс был внесен в единый реестр запрещенной информации по причине размещения на нем информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.

Браузер Tor использует сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Так, соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов.