Скандальный браузер Tor разблокировали в России

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Скандальный браузер Tor разблокировали в РоссииДело направили на новое рассмотрение
Как сообщили ТАСС пресс-служба Саратовского областного суда, решение об ограничении доступа к Tor Project было отменено. На данный момент дело направлено на новое рассмотрение.
Как сообщил собеседник издания, Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права. Все дело в том, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле, отмечали в апелляционной жалобе, поэтому решение суда подлежало отмене.
Ранее ресурс был внесен в единый реестр запрещенной информации по причине размещения на нем информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.
Браузер Tor использует сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Так, соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов.