Скандальный ИИ-инструмент Windows Recall отложили уже в третий раз

Брендон Леблан, старший менеджер по продуктам Windows, подчеркнул приверженность компании обеспечению безопасного опыта, заявив: «чтобы гарантировать успешную реализацию этих важных обновлений, мы тратим дополнительное время на доработку функции перед ее демонстрацией участникам Windows Insiders».

Recall предназначен для того, чтобы придать ПК «фотографическую память», фиксируя все действия пользователя на ПК, к которым можно вернуться одним кликом.

Однако эта амбициозная цель вызывает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности, так как требует широкого доступа к системам и данным компьютера. Microsoft пытается решить эти проблемы, сделав например Recall функцией по желанию.