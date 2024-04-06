Скандальный Sunbird вновь попытается привнести iMessage в Android

Изначально Sunbird была запущена в закрытой бета-версии, но получила широкую известность благодаря партнерству с Nothing Phone. К сожалению, сервис раскрывал данные пользователей, включая сообщения и медиафайлы, что вызвало серьезные проблемы с безопасностью. Впоследствии Sunbird закрылся.

Теперь Sunbird утверждает, что решила эти проблемы. Они предлагают доступ к сервису «небольшими этапами» тем, кто ранее подписался на него. Компания заверяет пользователей, что их данные защищены. Они заменили старую архитектуру на новую систему, якобы соответствующую стандартам безопасного обмена сообщениями. Кроме того, сообщения шифруются и якобы хранятся в памяти только ограниченное время.

Sunbird также утверждает, что интегрируется с RCS-сообщениями Google Messages.

Однако скептицизм окружает новый запуск Sunbird. Их пресс-релиз содержит сомнительные заявления, например, что их советник все еще работает в Google, хотя его профиль на LinkedIn противоречит этому.