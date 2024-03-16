Сканер URL-адресов в Chrome теперь работает в реальном времени

Ранее функция Safe Browsing полагалась на локально хранимый список нежелательных сайтов, обновляемый каждые 30−60 минут. У этого подхода было два недостатка: пропуск новых угроз и перерасход ресурсов.

Новая система, работающая в режиме реального времени, решает эти проблемы, отправляя URL-адреса на удаленный сервер для проверки. Однако Google утверждает, что это не нарушит конфиденциальность пользователей.

URL-адреса преобразуются в «хэши» — скремблированные коды, которые однозначно идентифицируют сайт, не раскрывая его фактического адреса. Google сверяет эти хэши со своим списком, а не с полным URL. Большинство сайтов в Интернете безопасны, поэтому Chrome загружает список известных безопасных сайтов. Только посещение незнакомых сайтов вызывает проверку сервера. Чтобы еще больше снизить нагрузку на сервер и повысить скорость работы, Chrome сохраняет кэш последних проверок на незнакомых сайтах, что сводит к минимуму повторные проверки.

Для дополнительной защиты информации о пользователе Google использует сторонний сервер «Oblivious HTTP», управляемый компанией Fastly. Этот сервер действует как «слепой» посредник, обрабатывая хэшированные URL-адреса и никогда не раскрывая Google исходные URL-адреса.