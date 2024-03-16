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Приложения
Опубликовано 16 марта 2024, 20:04
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Сканер URL-адресов в Chrome теперь работает в реальном времени

Но без критики никуда
Google Chrome переходит на «новый уровень безопасности сайтов» благодаря обновлению функции Safe Browsing в режиме реального времени. Больше не будет красных предупреждающих экранов, основанных на устаревшей информации — теперь Chrome будет проверять URL-адреса по постоянно обновляемому списку вредоносных сайтов. Но как это повлияет на вашу конфиденциальность? Google уверяет, что не будет следить за историей посещений.

Ранее функция Safe Browsing полагалась на локально хранимый список нежелательных сайтов, обновляемый каждые 30−60 минут. У этого подхода было два недостатка: пропуск новых угроз и перерасход ресурсов.

Новая система, работающая в режиме реального времени, решает эти проблемы, отправляя URL-адреса на удаленный сервер для проверки. Однако Google утверждает, что это не нарушит конфиденциальность пользователей.

URL-адреса преобразуются в «хэши» — скремблированные коды, которые однозначно идентифицируют сайт, не раскрывая его фактического адреса. Google сверяет эти хэши со своим списком, а не с полным URL. Большинство сайтов в Интернете безопасны, поэтому Chrome загружает список известных безопасных сайтов. Только посещение незнакомых сайтов вызывает проверку сервера. Чтобы еще больше снизить нагрузку на сервер и повысить скорость работы, Chrome сохраняет кэш последних проверок на незнакомых сайтах, что сводит к минимуму повторные проверки.

Для дополнительной защиты информации о пользователе Google использует сторонний сервер «Oblivious HTTP», управляемый компанией Fastly. Этот сервер действует как «слепой» посредник, обрабатывая хэшированные URL-адреса и никогда не раскрывая Google исходные URL-адреса.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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