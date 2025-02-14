Скарлетт Йоханссон обиделась на дипфейк и попросила правительство ограничить ИИ

Йоханссон осудила это видео, подчеркнув, что злоупотребление ИИ представляет собой серьезную угрозу. «Я выступаю против антисемитизма, но распространение фейкового контента ИИ — еще большая опасность», — заявила она.

Она также раскритиковала США за неспособность регулировать ИИ, предупредив, что другие страны принимают меры, в то время как США остаются «парализованными».