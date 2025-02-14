Скарлетт Йоханссон обиделась на дипфейк и попросила правительство ограничить ИИ

Опубликовано 14 февраля 2025, 15:001 мин.
Скарлетт Йоханссон обиделась на дипфейк и попросила правительство ограничить ИИВидео стало вирусным
Скарлетт Йоханссон призывает правительство США регулировать искусственный интеллект после того, как в сети распространилось фальшивое видео с участием ее и других знаменитостей. В видео, сгенерированном искусственным интеллектом, Йоханссон, а также такие звезды, как Дрейк, Стивен Спилберг и Марк Цукерберг, ложно выступают против Канье Уэста. В конце ролика версия Адама Сэндлера, созданная искусственным интеллектом, делает неприличный жест, а в это время звучит еврейская народная песня.
Йоханссон осудила это видео, подчеркнув, что злоупотребление ИИ представляет собой серьезную угрозу. «Я выступаю против антисемитизма, но распространение фейкового контента ИИ — еще большая опасность», — заявила она.
Она также раскритиковала США за неспособность регулировать ИИ, предупредив, что другие страны принимают меры, в то время как США остаются «парализованными».