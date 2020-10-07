Škoda выпустит приложение для определения поломки в автомобиле по звуку

Приложение записывает шумы, которые производит автомобиль во время езды. Затем программа сравнивает записи с имеющимися у неё в базе данных звуками. Если приложение обнаруживает какие-либо несоответствия, в работу включаются алгоритмы, которые пытаются определить их причину.

Sound Analyser может быстро оценивать текущее состояние различных деталей автомобиля и оповещать технический персонал о необходимости обслуживания. Благодаря этому диагностика становится точнее.

Программа способна распознавать уже десять звуковых паттернов с точностью более 90%. Это касается проблем с системами рулевого управления, компрессором кондиционера и сцеплением в коробке передач DSG.