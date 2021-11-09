Сколько будет стоить подписка в Instagram

Под Instagram Badges имеются в виду виртуальные предметы, которые подписчики могут купить, чтобы поддержать своего любимого блогера во время его живых трансляций. Как видите, их стоимость может быть разной.

Обычно Instagram тестирует нововведения с небольшой группой блогеров, прежде чем сделать их общедоступными. Когда это произойдёт, пока неизвестно.