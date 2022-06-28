Сколько денег нужно Telegram для существования

Ранее, запуская платную подписку, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что если 2,5-3% пользователей купят Premium, то на эти средства компания сможет покрыть свои расходы.

По словам источника Forbes, покрытие расходов обеспечат 2,5% купивших подписку (от общего количества пользователей). А если купят 3%, то у компании даже появится прибыль и возможность добавлять новые дорогостоящие функции. При этом затраты не включают в себя расходы компании на выплаты по облигациям.

По подсчётам Forbes, если 2,5% аудитории оплатят подписку, то Telegram получит около $70 млн в месяц. С учётом НДС у компании останется $56 млн, или $672 млн в год. Ещё часть из этих денег Telegram отдаст Apple, которая берет 30% комиссии с разработчиков в App Store, и Google — 15% с разработчиков. В результате Telegram будет зарабатывать около $45 млн в месяц, или $540 млн в год. Forbes также заявил, что расходы на содержание Telegram должны составлять $540 млн.

Что касается расходов на одного пользователя, то они в 2022 году должны составить $0,77. Утверждается, что значительная часть расходов Telegram приходится на оборудование — 35%. Ещё четверть расходов — это верификация пользователей по SMS при регистрации, 15% — зарплаты сотрудникам и аренда места в центрах обработки данных, по 5% — на услуги провайдеров интернет-трафика и техподдержку.