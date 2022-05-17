Приложения
Сегодня в 16:54
1 мин.

Сколько денег потратили российские власти на VPN-сервисы

Речь о тендерах некоторых регионов
СМИ сообщили, что в последние месяцы власти южных и северокавказских регионов стали массово закупать сервисы VPN для доступа к заблокированным сайтам. Журналисты обнаружили на сайте госзакупок уже около 20 тендеров на более чем 30 млн рублей.
Сколько денег потратили российские власти на VPN-сервисы

Наиболее крупные тендеры разместили комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области (общая стоимость 9,3 млн рублей), центр обеспечения и управления временной оперативной группировкой органов и подразделений МВД в Северной Осетии (8,7 млн рублей), государственное казенное учреждение «Региональный центр организации закупок» Астраханской области (2,8 млн рублей).

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что «Россия не останется без интернета».

Источник:TJ
Теги:
#Россия
,
#фейспалм
,
#VPN
Новости партнеров
Новости партнеров