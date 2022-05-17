Сколько денег потратили российские власти на VPN-сервисы

Наиболее крупные тендеры разместили комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области (общая стоимость 9,3 млн рублей), центр обеспечения и управления временной оперативной группировкой органов и подразделений МВД в Северной Осетии (8,7 млн рублей), государственное казенное учреждение «Региональный центр организации закупок» Астраханской области (2,8 млн рублей).

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что «Россия не останется без интернета».