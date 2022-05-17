Сколько денег потратили российские власти на VPN-сервисы

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Сколько денег потратили российские власти на VPN-сервисыРечь о тендерах некоторых регионов
СМИ сообщили, что в последние месяцы власти южных и северокавказских регионов стали массово закупать сервисы VPN для доступа к заблокированным сайтам. Журналисты обнаружили на сайте госзакупок уже около 20 тендеров на более чем 30 млн рублей.
Наиболее крупные тендеры разместили комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области (общая стоимость 9,3 млн рублей), центр обеспечения и управления временной оперативной группировкой органов и подразделений МВД в Северной Осетии (8,7 млн рублей), государственное казенное учреждение «Региональный центр организации закупок» Астраханской области (2,8 млн рублей).
Сегодня глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что «Россия не останется без интернета».