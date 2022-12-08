Сколько "головорезов Маска" работают в Twitter и при чем тут его двоюродные братья

Среди тех, кто был замечен в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско в последнее время, есть люди из разных компаний Маска, таких как Tesla и The Boring Company, а также его двоюродные братья и даже комментатор Бари Вайс, который, как ожидается, поможет Маску обнародовать его так называемые “Файлы Twitter”, сообщает Insider.

Ранее около 70% из 7500 сотрудников Twitter были сокращены, уволены или ушли в отставку с тех пор, как Маск возглавил компанию. Компания до сих пор не представила никакой официальной структуры руководства или подчинения с момента прихода Маска к власти, а внутренний справочник сотрудников не работает уже несколько недель, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

Два двоюродных брата Маска, Джеймс и Эндрю Маск, похоже, сейчас работают в Twitter на полную ставку, сказали оба собеседника издания. Они являются сыновьями дяди Маска по отцовской линии. Оба мужчины ежедневно работают в офисе Twitter, причем Эндрю Маск занимается проектами по разработке программного обеспечения, а Джеймс Маск, по словам одного из собеседников, больше похож на "ремонтника", который помогает Маску в решении различных задач. Еще один член семьи, которого часто видят в офисе, - двухлетний сын Маска с Граймсом, по имени X Æ A-12. Малыш часто бывает на 10-м этаже, где работает Маск.

Десятки инженеров Tesla также остаются в Twitter, наряду с сотрудниками The Boring Company и людьми из личной “профессиональной орбиты” Маска.