Сколько людей купили платную подписку Telegram

По словам основателя мессенджера, прошёл год с тех пор, как Telegram начал вводить монетизацию. И результаты превзошли ожидания.

Дуров отметил, что команда мессенджера подошла к рекламе, не пренебрегая конфиденциальностью пользователей. Павел утверждает, что никакие личные данные не используются для таргетинга, а продвигаемые сообщения показываются только в общедоступных каналах. В результате реклама вывела Telegram на путь к финансовой устойчивости.

Подписка Telegram Premium была представлена пять месяцев назад. Дуров говорит, что довольно быстро набрался миллион подписчиков. Павел добавил, что этот запуск стал успешным, Telegram Premium неуклонно растёт с каждым днем и однажды сможет даже конкурировать с рекламой по доле доходов.

Дуров подытожил, что благодаря успешной монетизации Telegram может оплачивать серверы, трафик и выплачивать заработную плату, что необходимо для создания новых функций и поддержки существующих.