Сколько приложений скоро удалят из App Store и Google Play

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Сколько приложений скоро удалят из App Store и Google PlayИз-за новой политики магазинов
Недавно Apple объявила, что будет удалять из своего магазина App Store те приложения, что слишком долго не получали обновлений. Google Play последует этому примеру. Стало известно, сколько приложений под угрозой удаления из-за новой политики.
Сообщается, что пострадать могут 1,5 млн приложений в двух магазинах. Это примерно треть от всех доступных в App Store и Google Play.
Apple уже разослала разработчикам уведомление о том, что начнёт проверять и удалять нефункционирующие приложения 7 сентября. Это будет касаться всех тематических категорий приложений. Те программы, которые были «сломаны» ещё на запуске, удалят сразу же. А остальным дадут 30 дней, чтобы получить обновление и остаться в магазине.
После первого уведомления Apple разработчики пожаловались, что новая политика может привести к удалению приложений, которые были полностью функциональными. Это заставило компанию более чётко указать критерии удаления, а также дать разработчикам больше времени.