Сколько приложений скоро удалят из App Store и Google Play

Сообщается, что пострадать могут 1,5 млн приложений в двух магазинах. Это примерно треть от всех доступных в App Store и Google Play.

Apple уже разослала разработчикам уведомление о том, что начнёт проверять и удалять нефункционирующие приложения 7 сентября. Это будет касаться всех тематических категорий приложений. Те программы, которые были «сломаны» ещё на запуске, удалят сразу же. А остальным дадут 30 дней, чтобы получить обновление и остаться в магазине.

После первого уведомления Apple разработчики пожаловались, что новая политика может привести к удалению приложений, которые были полностью функциональными. Это заставило компанию более чётко указать критерии удаления, а также дать разработчикам больше времени.