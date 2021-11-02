Сколько школьники зарабатывают в TikTok

Как пишет РБК, самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok являются школьники и студенты в возрасте от 12 лет до 21 года. За один коммерческий пост они получают в среднем 1,6 тысячи рублей. У взрослых же средняя цена выходит такой: 1,3 тысячи рублей. Иногда рекламу размещают и у детей до 12 лет — в среднем за тысячу рублей. Меньше всего рекламодатели платят аккаунтам, не привязанным к какому-либо лицу — всего 500 рублей.

Как и в любой соцсети, цены на рекламу в TikTok зависят от числа получают. Так, TikTok-звёзды в среднем получают за рекламу в 71 раз больше. Также девушки берут за рекламу в два раза дороже, чем парни.