Сколько стоит создать приложение-вирус на Android? «Лаборатория Касперского» рассказала

По данным исследования, злоумышленникам нужно скачала купить аккаунт разработчика Google Play за $60-200, чтобы загрузить свои приложения в магазин Google. Затем они используют специальные загрузчики, которые подгружают вредоносный код на устройства пользователей.

Загрузчики прячутся в безобидных приложениях, называемых дропперами. Они проходят модерацию в Google Play и ждут своего часа. Когда пользователь устанавливает обновление для дроппера, он получает на свой смартфон вирус.

Стоимость таких загрузчиков может достигать 20 тысяч долларов. Чаще всего они встраиваются в финансовые приложения, сканеры QR-кодов или приложения для знакомств. Такие приложения могут иметь тысячи загрузок и потенциальных жертв. Если злоумышленник не хочет тратить тысячи долларов на загрузчик, он может выбрать более экономичный вариант — заплатить от 50 до 100 долларов за услугу привязки, которая скрывает вредоносный APK-файл внутри легитимного приложения. Но у такого варианта меньше успешных установок.