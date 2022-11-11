Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другиеМы узнали
Telegram запустил возможность покупать и продавать короткие, легко запоминающиеся публичных имена вида @ username. Посмотреть варианты можно на специальном аукционе.
Имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и для публичных групп и каналов. Аукцион за лучшие юзернеймы проходит по адресу https://fragment.com. Мы посмотрели некоторые имена из интереса.
Например, юзернейм putin можно купить за $825 (на момент публикации). Это по текущему курсу примерно 50 тысяч рублей.
Ferra
Если что, есть вариант и putin2. Он стоит уже $767 (около 47 тысяч рублей).
Ferra
Сейчас самый дорогой юзернейм на платформе — это nike. Его предлагают за 28 350 432 рублей.
Ferra
Право собственности на эти коллекционные имена закреплено в неизменяемом реестре TON. Владельцы могут добавить несколько псевдонимов в свою личную учётную запись, группу или канал. Доступ к каждому имени можно получить с помощью его @username в Telegram или вне Telegram, используя такие ссылки, как username.t.me и t.me/username.