Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и для публичных групп и каналов. Аукцион за лучшие юзернеймы проходит по адресу https://fragment.com. Мы посмотрели некоторые имена из интереса.

Например, юзернейм putin можно купить за $825 (на момент публикации). Это по текущему курсу примерно 50 тысяч рублей.