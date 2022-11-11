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16:46, 11 ноября 2022
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Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Мы узнали

Telegram запустил возможность покупать и продавать короткие, легко запоминающиеся публичных имена вида @ username. Посмотреть варианты можно на специальном аукционе.

Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и для публичных групп и каналов. Аукцион за лучшие юзернеймы проходит по адресу https://fragment.com. Мы посмотрели некоторые имена из интереса.

Например, юзернейм putin можно купить за $825 (на момент публикации). Это по текущему курсу примерно 50 тысяч рублей.

Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Ferra

Если что, есть вариант и putin2. Он стоит уже $767 (около 47 тысяч рублей).

Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Ferra

Сейчас самый дорогой юзернейм на платформе — это nike. Его предлагают за 28 350 432 рублей.

Сколько стоит в Telegram имя пользователя Putin. И другие

Ferra

Право собственности на эти коллекционные имена закреплено в неизменяемом реестре TON. Владельцы могут добавить несколько псевдонимов в свою личную учётную запись, группу или канал. Доступ к каждому имени можно получить с помощью его @username в Telegram или вне Telegram, используя такие ссылки, как username.t.me и t.me/username.

Источник фото:Unsplash
Источник:Telegram
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